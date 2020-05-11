Погода в Украине на сегодня, 11 мая 2020

Погода в Украине 11 мая порадует весенним теплом. Лишь в некоторых западных областях могут пройти дожди с грозами. На западе воздух днем прогреется до 26° тепла, на востоке столбики термометра поднимутся до 22° тепла.

По всей территории страны будет преобладать юго-западный ветер. Его скорость составит 5−12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 11 мая на протяжении суток будет без осадков. Ночью температура воздуха составит 8−10° тепла, днем воздух прогреется до 23−25° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове: ночь пройдет без осадков, а днем возможны дожди с грозами. Ночная температура составит 9−11° тепла, днем воздух прогреется до 24−26° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Одессе сутки пройдут без осадков. Ночью температура составит 10−12° тепла, а днем — 23−25° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Днепре прогнозируется переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ночью температура воздуха составит 8−10° тепла, днем — 22−24° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

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В Харькове погода на протяжении суток будет без осадков. Ночная температура 8−10° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 20−22° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночь пройдет без осадков, днем возможны дожди с грозами. Ночная температура составит 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 24−26° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.