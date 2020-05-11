Погода в Україні на сьогодні, 11 травня 2020

Погода в Україні 11 травня потішить весняним теплом. Лише в деяких західних областях можуть пройти дощі з грозами. На заході повітря вдень прогріється до 26° тепла, на сході стовпчики термометра піднімуться до 22° тепла.

На всій території країни переважатиме південно-західний вітер. Його швидкість складе 5-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 11 травня протягом доби буде без опадів. Вночі температура повітря складе 8-10° тепла, вдень повітря прогріється до 23-25​​° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Погода у Львові: ніч пройде без опадів, а вдень можливі дощі з грозами. Нічна температура складе 9-11° тепла, вдень повітря прогріється до 24-26° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

В Одесі доба пройде без опадів. Вночі температура складе 10-12° тепла, а вдень – 23-25° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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У Дніпрі прогнозується мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють. Вночі температура повітря складе 8-10° тепла, вдень – 22-24° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Харкові погода протягом доби буде без опадів. Нічна температура 8-10° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20-22° тепла. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На Закарпатті ніч пройде без опадів, вдень можливі дощі з грозами. Нічна температура складе 10-12° тепла, вдень повітря прогріється до 24-26° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.