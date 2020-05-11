Проект медреформы на Полтавщине будут воплощать во всей Украине

Министерство здравоохранения считает, что пилотный проект медицинской реформы в Полтавской области удачный, поэтому этот локальный опыт будут использовать во всеукраинском масштабе.

— Полтавская область имела опыт пилотного проекта и довольно успешный, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время рабочего визита в Полтавскую.

По словам Степанова, реформа, которая началась в Украине с 1 апреля, не имеет ничего общего с пилотом на Полтавщине.



















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— Основное отличие — в тарифах. В пилоте платили деньги за каждый пролеченный случай, по его сложности. А сейчас все сводится к одному стандарту, — считает министр.

К примеру, за пролеченный инфаркт прошлого года полтавская больница получала 25-30 тыс. грн, а за реформой сумма одна — около 16 тыс. грн.

— Можно утверждать, что пилотный проект в регионе прошел успешно: заработная плата врачей выросла в среднем до 12 тыс. грн. Медики получили мотивацию качественно выполнять свою работу. Уменьшилась смертность пациентов от неправильно поставленного диагноза; изменилось отношение людей к медицине — пациенты пошли лечиться туда, где лучше отношение, где надо меньше покупать лекарств, где лучше кормят, — говорит глава Пполтавськои ОГА Олег Синегубов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Минздрав предложить пути решения проблем медицинской реформы.

Поскольку из-за нового механизма финансирования могут уволить около 50 тыс. медиков и закрыть 332 больницы.

Источник: Полтавская ОГА