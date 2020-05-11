Міністерство охорони здоров’я вважає, що пілотний проект медичної реформи у Полтавській області вдалий, тому цей локальний досвід використовуватимуть у всеукраїнському масштабі.

– Полтавська область мала досвід пілотного проекту і досить успішний, — заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час робочого візиту на Полтавщину.

За словами Степанова, реформа, яка розпочалась в Україні з 1 квітня, не має нічого спільного з пілотом на Полтавщині.

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Проект медреформи на Полтавщині втілюватимуть у всій Україні / 5 фотографий

– Основна відмінність — у тарифах. У пілоті платили гроші за кожен пролікований випадок, за його складність. А зараз усе зводиться до одного стандарту, — вважає міністр.

До прикладу, за пролікований інфаркт минулого року полтавська лікарня отримувала 25-30 тис. грн, а за реформою сума одна — близько 16 тис. грн.

– Можна стверджувати, що пілотний проєкт у регіоні пройшов успішно: заробітна плата лікарів виросла в середньому до 12 тис. грн. Медики отримали мотивацію якісно виконувати свою роботу.

Зменшилася смертність пацієнтів від неправильно поставленого діагнозу; змінилося ставлення людей до медицини – пацієнти пішли лікуватися туди, де краще ставлення, де треба менше купувати ліків, де краще годують, – говорить глава Пполтавської ОДА Олег Синєгубов.