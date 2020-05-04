Увольнение медиков и закрытие больниц: Зеленский призвал исправить ошибки медреформы

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача безотлагательно предложить пути решения проблем медицинской реформы.

— Из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы. Почти 1 000 больниц получит значительно меньше денег, чем в прошлом году… Нам нужно не сворачивание реформы, а ее улучшение, — сказал он.

Президент заявил, что соцсети и его рабочий стол заполнены обращениями врачей со всех уголков Украины, которые касаются второго этапа медицинской реформы.

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— Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Наша задача – сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки, — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что судьба медицинской реформы в Украине будет определяться результатами аудита. По его словам, аудит призван выявить все проблемы.