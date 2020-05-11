В Черновицкой области ввели адаптивный карантин

В Черновицкой области решили ввести адаптивный карантин, учитывая количество больных, госпитализированных и умерших от коронавирусной болезни.
В области продлили запрет на:
- работу непродовольственных магазинов;
- предоставление стоматологических услуг;
- посещение детских и спортивных площадок;
- пребывания в общественных местах без масок;
- проведения массовых мероприятий.
Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились
Однако комиссия разрешила возобновить работу:
- кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос)
- адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
- музеев.
В ОГА напомнили, что карантин до сих пор продолжается в учебных заведениях и воспитательных учебных заведениях. Также продолжается ограничения по движению пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах.
Ранее Факты ICTV писали, как будет работать общественный транспорт в Киеве после 11 мая.
Источник: Черновицкая ОГА