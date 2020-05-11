В Черновицкой области ввели адаптивный карантин

В Черновицкой области решили ввести адаптивный карантин, учитывая количество больных, госпитализированных и умерших от коронавирусной болезни.

В области продлили запрет на:

работу непродовольственных магазинов;

предоставление стоматологических услуг;

посещение детских и спортивных площадок;

пребывания в общественных местах без масок;

проведения массовых мероприятий.

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Однако комиссия разрешила возобновить работу:

кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос)

адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;

музеев.

В ОГА напомнили, что карантин до сих пор продолжается в учебных заведениях и воспитательных учебных заведениях. Также продолжается ограничения по движению пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах.

Ранее Факты ICTV писали, как будет работать общественный транспорт в Киеве после 11 мая.

Источник: Черновицкая ОГА