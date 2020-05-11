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Факти / Україна / Суспільство

У Чернівецькій області запровадили адаптивний карантин

У Чернівецькій області вирішили запровадити адаптивний карантин, врахувавши кількість хворих, госпіталізованих та померлих від коронавірусної хвороби.

В області продовжили заборону на:

  • роботу непродовольчих магазинів;
  • надання стоматологічних послуг;
  • відвідування дитячих і спортивних майданчиків;
  • перебування у громадських місцях без масок;
  • проведення масових заходів.

ЧитайтеВ Україні ослабили карантин: що дозволено з 11 травня і які заборони збереглися

Однак комісія дозволила відновити роботу:

  • кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (лише в режимі доставки або на виніс);
  • адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;
  • музеїв.

В ОДА нагадали, що карантин досі триває у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Також продовжується обмеження щодо руху приміських автобусів та громадського транспорту в Чернівцях.

Раніше Факти ICTV писали, як працюватиме громадський транспорт у Києві після 11 травня.

Джерело: Чернівецька ОДА

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