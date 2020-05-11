У Чернівецькій області запровадили адаптивний карантин

У Чернівецькій області вирішили запровадити адаптивний карантин, врахувавши кількість хворих, госпіталізованих та померлих від коронавірусної хвороби.

В області продовжили заборону на:

роботу непродовольчих магазинів;

надання стоматологічних послуг;

відвідування дитячих і спортивних майданчиків;

перебування у громадських місцях без масок;

проведення масових заходів.

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Однак комісія дозволила відновити роботу:

кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (лише в режимі доставки або на виніс);

адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;

музеїв.

В ОДА нагадали, що карантин досі триває у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Також продовжується обмеження щодо руху приміських автобусів та громадського транспорту в Чернівцях.

Раніше Факти ICTV писали, як працюватиме громадський транспорт у Києві після 11 травня.

Джерело: Чернівецька ОДА