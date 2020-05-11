У Чернівецькій області запровадили адаптивний карантин

У Чернівецькій області вирішили запровадити адаптивний карантин, врахувавши кількість хворих, госпіталізованих та померлих від коронавірусної хвороби.
В області продовжили заборону на:
- роботу непродовольчих магазинів;
- надання стоматологічних послуг;
- відвідування дитячих і спортивних майданчиків;
- перебування у громадських місцях без масок;
- проведення масових заходів.
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Однак комісія дозволила відновити роботу:
- кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (лише в режимі доставки або на виніс);
- адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;
- музеїв.
В ОДА нагадали, що карантин досі триває у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Також продовжується обмеження щодо руху приміських автобусів та громадського транспорту в Чернівцях.
Раніше Факти ICTV писали, як працюватиме громадський транспорт у Києві після 11 травня.
Джерело: Чернівецька ОДА