Буславец: Кризис в украинской энергетике – один из крупнейших в истории

Украина должна срочно выводить энергетическую отрасль из одного из крупнейших кризисов за всю историю.

Об этом заявила и.о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец.

Для того, чтобы стабилизировать “финансово, топливно и экономически разбалансированную” отрасль, власти должны принимать непростые решения, подчеркнула она.

Для спасения отрасли министерство разработало антикризисный план из 20 мероприятий, сообщила Буславец.

Кризис в энергетике стал следствием вмешательства в отрасль, из-за которого произошло искусственное снижение цены на электроэнергии до уровня ниже себестоимости ее производства, считает и.о. министра.

Кроме того, по словам Буславец, с сентября прошлого года был открыт импорт электроэнергии из Беларуси и России по двусторонним договорам. Это привело к тому, что угольная промышленность Украины потеряла рынок сбыта своей продукции.

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— Нам это стоило невостребованных 1,5 млн тонн украинского угля, нам это стоило 5 млрд грн, которые были направлены не в нашу экономику и не нашим энергогенерирующим компаниям, а нашим соседям, — заявила и.о. министра в эфире программы Реальная политика.

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК Энергоатом будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Буславец сообщила, что при общем падении энергопотребления тепловая генерация снижается на меньший процент, чем АЭС.

Ранее и.о. министра лоббировала решение в пользу компании ДТЭК, которая контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех угольных электростанций в Украине.

Эксперты прогнозируют, что от таких действий министерства пострадают небытовые потребители — от школ и больниц до промышленности, которые вынуждены платить более высокую цену за электричество.

Позже Минэнерго поручило Энергоатому изучить возможность майнинга криптовалют на АЭС.