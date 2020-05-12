Ривненская АЭС внепланово отключила энергоблок из-за монополии одной компании

12 мая Ривненская АЭС отключила четвертый блок, хотя только в конце апреля вывела в резерв энергоблок №3.

НАЭК Энергоатом приняла такое решение в связи с увеличением количества возобновляемой электроэнергии на ТЭС, большинство из которых принадлежит одном олигарху. При этом тепловая энергия дороже атомной, что отражается на тарифах.

— 12 мая в 01.38 Ривненская АЭС отключила от энергосистемы блок №4, — говорится в сообщении НАЭК Энергоатом.

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В то же время 11 мая в 23.09 Запорожская АЭС вывела из резерва блок №2 и подключила его к энергосистеме страны. По состоянию на 12 мая 2020 года в Украине работают 10 из 15 энергоблоков четырех действующих атомных электростанций.

Напомним, ранее мы писали, что из-за остановки энергоблоков АЭС ГБР открыло уголовное производство.

Источник: Энергоатом