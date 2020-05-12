Буславець: Криза в українській енергетиці – одна з найбільших в історії

Україна повинна терміново виводити енергетичну галузь з однієї з найбільших криз за всю історію.

Про це заявила в.о. міністра енергетики та вугільної промисловості Ольга Буславець.

Для того, щоб стабілізувати “фінансово, паливно і економічно розбалансовану” галузь, влада повинна ухвалювати непрості рішення, підкреслила вона.

Для порятунку галузі міністерство розробило антикризовий план із 20 заходів, повідомила Буславець.

Криза в енергетиці стала наслідком втручання у галузь, через яке сталося штучне зниження ціни на електроенергії до рівня нижче собівартості її виробництва, вважає в.о. міністра.

Крім того, за словами Буславець, з вересня минулого року було відкрито імпорт електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. Це призвело до того, що вугільна промисловість України втратила ринок збуту своєї продукції.

Читайте: Рівненська АЕС позапланово відключила енергоблок через монополію однієї компанії

– Нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн українського вугілля, нам це коштувало 5 млрд грн, які були спрямовані не в нашу економіку і не нашим енергогенеруючим компаніям, а нашим сусідам, – заявила в.о. міністра в ефірі програми Реальна політика.

Як повідомлялося, згідно з оновленим прогнозним енергетичним балансом на 2020 рік, вироблення електроенергії держкомпанії НАЕК Енергоатом буде скорочено до половини існуючої потужності. Водночас три енергоблоки АЕС будуть виведені в резерв, а виробництво ще 7 – обмежено.

Буславець повідомила, що під час загального падіння енергоспоживання теплова генерація знижується на менший відсоток, ніж АЕС.

Раніше в.о. міністра лобіювала рішення на користь компанії ДТЕК, яка контролює 90% видобутку енергетичного вугілля і 70% усіх вугільних електростанцій в Україні.

Експерти прогнозують, що від таких дій міністерства постраждають непобутові споживачі – від шкіл і лікарень до промисловості, які змушені платити більш високу ціну за електрику.

Пізніше Міненерго доручило Енергоатому вивчити можливість майнінгу криптовалют на АЕС.