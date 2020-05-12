В последнее время цена электричества в Украине растет как на дрожжах. Недавно — очередной скачок на 46%. И это во время коронакризиса.

Правительство утверждает: в условиях карантина потребление электричества бизнесом и промышленностью существенно сокращается. Но парадокс в том, что во всем мире падение спроса порождает снижение цены, а у нас — наоборот. Что это за украинское ноу-хау?

На самом деле, в его основе два фактора. Первый — нарочитая остановка энергоблоков на атомных станциях. Правительство решило значительно сократить производство дешевой и экологически чистой атомной электроэнергии. Кабмин планирует приостановить три энергоблока на АЭС и снизить мощность еще пяти. Зато покупать электричество у тепловых и угольных электростанций. Но втрое дороже.

И эти преференции в пользу тепловых электростанций возникли не просто так и играют на руку монополистам. Прежде всего, это частная компания ДТЭК, которая владеет и шахтами, и тепловыми электростанциями.

Второй фактор бешеного скачка цены — рост в три раза доли зеленой, прежде всего ветровой и солнечной электроэнергии. Где те же владельцы, что и в ТЭЦ. Служба безопасности Украины даже направила письмо спикеру парламента Разумкову. Обращает внимание на лоббирование интересов владельцев зеленых электростанций, только в прошлом году увеличивших свои мощности в три раза.

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Можно было бы радоваться экологически чистой энергии, но и здесь у нас состоялся невероятный перекос с фактически узаконенными схемами. Зеленые станции получили тепличные условия для развития, завышенные тарифы и полное отсутствие ответственности.

Зеленые электростанции получают от государства по 4 грн 27 коп. за один киловатт, тогда, например, как АЭС — в восемь раз меньше. Поэтому доходы зеленых растут в разы быстрее, чем их доля в энергобалансе. Чтобы для потребителей цена не росла, разницу покрывает государственный Энергоатом.

Но это еще не все проблемы. Дело в том, что в часы пиковых нагрузок электричества нужно больше. Но тут на солнце с ветром никаких надежд. А в результате — перебои в энергоснабжении. Если ситуацию с привилегиями по зеленым тарифам не остановить, то нас ждет дестабилизация энергосистемы и коллапс, — предупреждают в СБУ. При этом, бюджет должен отдать на это 50 млрд грн. Украинская экономика и потребители не в состоянии это оплатить.

Эксперты и народные депутаты называют такую ​​энергетическую политику диверсией против национальной экономики. Это уже ощутили на себе украинские промышленники — в самой большой металлургической компании мира АрселорМиттал заявили, что их предприятие в Кривом Роге платит за электричество вдвое, а то и втрое больше, чем заводы, расположенные в Евросоюзе. Для сравнения: мегаватт-час во Франции стоит 18 евро, в Румынии, Словакии 20-25, а в Украине — более 50 евро.

Получается, мы забиваем гол в собственные ворота. И отправляем в нокаут отрасль, которая приносит едва ли не самые большие валютные поступления в казну страны. Продавать руду становится выгоднее, чем производить металлопродукцию. Так и до банановой республики недалеко. Зато производитель дорогого теплового электричества получит сверхприбыль.

Между тем, атомным станциям, которые загоняют в тупик, и.о. министра энергетики Ольга Буславец советует заняться майнингом криптовалюты. То есть, выращивать на своей дешевой энергии биткоины, что вообще-то в Украине законодательно запрещено.

Остановкой атомных энергоблоков уже обеспокоены и правоохранители. ГБР открыло по этому факту уголовное производство. Изменит ли это политику и.о. министра энергетики Ольги Буславец, которая до этого возглавляла департамент в Минэнерго, который согласовал скандально известную формулу Роттердам +? Почти сотня народных депутатов, в свою очередь, обратились к премьер-министру с просьбой не допустить снижения доли дешевой атомной энергии.

Если не остановить подобную несправедливость на энергорынке и игру в пользу одного монополиста — расплачиваться придется каждому из нас. Через налоги и стоимость товаров и услуг, которые потребляем, и падение зарплат и безработицы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине могут поднять цены на электроэнергию для населения.