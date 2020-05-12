Останнім часом ціна електрики в Україні зростає як на дріжджах. Нещодавно – черговий стрибок на 46%. І це під час коронакризи.

Уряд твердить: в умовах карантину споживання електрики бізнесом та промисловістю суттєво скорочується. Але парадокс у тому, що у всьому світі падіння попиту породжує зниження ціни, а у нас – навпаки. Що це за українське ноу-хау?

Насправді, в його основі два фактори. Перший – навмисна зупинка енергоблоків на атомних станціях. Уряд вирішив значно скоротити виробництво найдешевшої та екологічно чистої атомної електроенергії. Кабмін планує призупинити три енергоблоки на АЕС та знизити потужність ще п’яти. Натомість купувати електрику у теплових та вугільних електростанцій. Але втричі дорожче.

І ці преференції на користь теплових електростанцій виникли не просто так і відіграють на руку монополістам. Найперше, це приватна компанія ДТЕК, яка володіє і шахтами, і тепловими електростанціями.

Другий фактор шаленого стрибка ціни – зростання втричі частки зеленої, насамперед вітрової та сонячної електроенергії. Де ті ж власники, що і у ТЕЦ. Служба безпеки України навіть направила лист до спікера парламенту Разумкова. Звертає увагу на лобіювання інтересів власників зелених електростанцій, які лише торік збільшили свої потужності втричі.

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Можна було б радіти екологічно чистій енергії, але і тут у нас відбувся неймовірний перекіс з фактично узаконеними схемами. Зелені станції отримали тепличні умови для розвитку, завищені тарифи і повну відсутність відповідальності.

Зелені електростанції отримують від держави по 4 грн 27 коп. за один кіловат, тоді, наприклад, як АЕС – увосьмеро менше. Відтак доходи зелених зростають у рази швидше, ніж їхня частка в енергобалансі. Аби для споживачів ціна не зростала, різницю покриває державний Енергоатом.

Та це ще не всі проблеми. Справа в тому, що в години пікових навантажень електрики потрібно більше. Але тут на сонце з вітром жодних надій. А в результаті – перебої в енергопостачанні. Якщо ситуацію з привілеями по зеленим тарифам не зупинити, то на нас чекає дестабілізація енергосистеми і колапс, – попереджають в СБУ. При цьому, бюджет має віддати на це 50 млрд грн. Українська економіка та споживачі не спроможні це оплатити.

Експерти та народні депутати називають таку енергетичну політику диверсією проти національної економіки. Це вже відчули на собі українські промисловці – у найбільшій металургійній компанії світу АрселорМіттал заявили, що їхнє підприємство у Кривому Розі сплачує за електрику вдвічі, а то й втричі більше, ніж заводи, розташовані в Євросоюзі. Для порівняння: мегават-година у Франції коштує 18 євро, у Румунії, Словаччині 20-25, а в Україні – понад 50 євро.

Виходить, ми забиваємо гол у власні ворота. І відправляємо в нокаут галузь, яка приносить чи не найбільші валютні надходження в казну країни. Продавати руду стає вигідніше, ніж виробляти металопродукцію. Так і до бананової республіки недалеко. Натомість виробник дорогої теплової електрики отримає надприбутки.

Тим часом, атомним станціям, які заганяють у глухий кут, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець радить зайнятися майнінгом криптовалют. Тобто, вирощувати на своїй дешевій енергії біткоїни, що взагалі-то в Україні законодавчо заборонені.

Зупинкою атомних енергоблоків уже занепокоєні і правоохоронці. ДБР відкрило за цим фактом кримінальне провадження. Чи змінить це політику в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, яка до цього очолювала департамент в Міненерго, який узгодив скандально відому формулу Роттердам+? Майже сотня народних депутатів, у свою чергу, звернулися до прем’єр-міністра з проханням не допустити зниження частки дешевої атомної енергії.

Якщо не зупинити подібну несправедливість на енергоринку та гру на користь одного монополіста – розплачуватись доведеться кожному з нас. Через податки та вартість товарів і послуг, які споживаємо, і падіння зарплат та безробіття.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні можуть підняти ціни на електроенергію для населення.