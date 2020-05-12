Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Коронавирус в Украине зафиксировано у 16 023 человек. По статистике Минздрава, от коронавируса в Украине умерли 425 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 3 373 человека.
Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.
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На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2 560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
Коронавирус в Украине по областям
- Винницкая область — 580 случаев;
- Волынская область — 496 случаев;
- Днепропетровская область — 748 случаев;
- Донецкая область — 100 случаев;
- Житомирская область — 525 случаев;
- Закарпатская область — 748 случаев;
- Запорожская область — 331 случай;
- Ивано-Франковская область — 1133 случая;
- Кировоградская область — 425 случаев;
- г. Киев — 1930 случаев;
- Киевская область — 1023 случая;
- Львовская область — 825 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 225 случаев;
- Одесская область — 653 случая;
- Полтавская область — 248 случаев;
- Ровенская область — 1028 случаев;
- Сумская область — 157 случаев;
- Тернопольская область — 1021 случай;
- Харьковская область — 623 случая;
- Херсонская область — 162 случая;
- Хмельницкая область — 182 случая;
- Черновицкая область — 2396 случаев;
- Черкасская область — 343 случая;
- Черниговская область — 79 случаев.
Распространение коронавируса в Украине по областям
Индекс самоизоляции по Украине
Согласно данным мобильного оператора Киевстар, больше всего самоизоляции придерживаются во Львове (43,83%), Черновцах (42,55%), Ивано-Франковске (42,45%), Киеве (36,78%) и Тернополе (36,65 %).
Симптомы коронавируса
Среди основных симптомов коронавируса отмечают повышение температуры (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.
Однако, в зависимости от сложности протекания заболевания могут появляться и другие симптомы: боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах, головная боль, тошнота, диарея, вялость, потеря сознания и судороги.
Коронавирус также может протекать бессимптомно, но человек все равно будет являться носителем заболевания.
Профилактика коронавируса
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Факты ICTV следят за тем, что происходит во время карантина в Киеве и областях.