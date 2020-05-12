Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Коронавирус в Украине зафиксировано у 16 023 человек. По статистике Минздрава, от коронавируса в Украине умерли 425 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 3 373 человека.

Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.

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На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2 560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Коронавирус в Украине по областям

Винницкая область — 580 случаев;

Волынская область — 496 случаев;

Днепропетровская область — 748 случаев;

Донецкая область — 100 случаев;

Житомирская область — 525 случаев;

Закарпатская область — 748 случаев;

Запорожская область — 331 случай;

Ивано-Франковская область — 1133 случая;

Кировоградская область — 425 случаев;

г. Киев — 1930 случаев;

Киевская область — 1023 случая;

Львовская область — 825 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 225 случаев;

Одесская область — 653 случая;

Полтавская область — 248 случаев;

Ровенская область — 1028 случаев;

Сумская область — 157 случаев;

Тернопольская область — 1021 случай;

Харьковская область — 623 случая;

Херсонская область — 162 случая;

Хмельницкая область — 182 случая;

Черновицкая область — 2396 случаев;

Черкасская область — 343 случая;

Черниговская область — 79 случаев.

Распространение коронавируса в Украине по областям

Индекс самоизоляции по Украине

Согласно данным мобильного оператора Киевстар, больше всего самоизоляции придерживаются во Львове (43,83%), Черновцах (42,55%), Ивано-Франковске (42,45%), Киеве (36,78%) и Тернополе (36,65 %).

Симптомы коронавируса

Среди основных симптомов коронавируса отмечают повышение температуры (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.

Однако, в зависимости от сложности протекания заболевания могут появляться и другие симптомы: боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах, головная боль, тошнота, диарея, вялость, потеря сознания и судороги.

Коронавирус также может протекать бессимптомно, но человек все равно будет являться носителем заболевания.

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Факты ICTV следят за тем, что происходит во время карантина в Киеве и областях.