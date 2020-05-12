Авиакомпания МАУ анонсировала еще несколько рейсов для возвращения украинцев домой.
На каждом из направлений зафиксировано единую стоимость билета.
В цену включены все налоги и сборы, а также провоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.
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Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.
На 12 — 21 мая доступны для бронирования следующие направления:
- 12 мая Киев — Бангкок;
- 13 мая Дубай — Киев, Хургада — Киев, Шарм-эль-Шейх — Киев;
- 19 мая Амстердам — Киев, Киев — Амстердам, Тель-Авив — Киев;
- 20 мая Киев — Нью-Йорк;
- 21 мая Париж — Киев, Киев — Париж.
К слову, авиакомпании, анонсирующие полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение — информации о восстановлении сообщения Украины с другими странами нет.
Источник: МАУ