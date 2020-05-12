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Факты / Украина / Бизнес и финансы

МАУ анонсировала еще несколько рейсов для эвакуации украинцев — список городов

Авиакомпания МАУ анонсировала еще несколько рейсов для возвращения украинцев домой.

На каждом из направлений зафиксировано единую стоимость билета.

В цену включены все налоги и сборы, а также провоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

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Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета и является бесплатной.

На 12 — 21 мая доступны для бронирования следующие направления:

  • 12 мая Киев — Бангкок;
  • 13 мая Дубай — Киев, Хургада — Киев, Шарм-эль-Шейх — Киев;
  • 19 мая Амстердам — ​​Киев, Киев — Амстердам, Тель-Авив — Киев;
  • 20 мая Киев — Нью-Йорк;
  • 21 мая Париж — Киев, Киев — Париж.

К слову, авиакомпании, анонсирующие полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение — информации о восстановлении сообщения Украины с другими странами нет.

Источник: МАУ

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