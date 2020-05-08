Czech Airlines хочет возобновить рейсы в Киев и Одессу в мае

Авиакомпания Czech Airlines анонсировала с конца мая запуск прямых рейсов из Праги в Киев и Одессу.

Соответствующие сведения размещены в системе бронирования на сайте авиакомпании.

Полеты по маршруту Прага-Киев-Прага запланированы с 24 мая ежедневно. Стоимость билетов — от 2,6 тыс. грн.

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Рейсы из Праги в Одессу — с 25 мая четыре раза в неделю:

понедельник;

среда;

четверг;

субботу.

Обратно — с 26 мая: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов от 2,8 тыс. грн.

Чехия одна из первых стран в Европе, заявила о выходе из карантина.

Ранее Факты ICTV, писали, что международные перевозки будут зависеть от ослабления карантина в разных странах.

Внутреннее авиасообщение может заработать в июне.

Источник: Сsa.cz