Авіакомпанія МАУ анонсувала ще кілька рейсів для повернення українців додому.

На кожному з напрямків зафіксовано єдину вартість квитка.

У ціну включені всі податки та збори, а також перевезення одного місця зареєстрованого багажу вагою до 23 кг.

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Реєстрація на рейси здійснюватиметься виключно в аеропорту вильоту і є безкоштовною.

На 12 – 21 травня доступні для бронювання такі напрямки:

12 травня Київ – Бангкок;

13 травня Дубай – Київ, Хургада – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;

19 травня Амстердам – Київ, Київ – Амстердам, Тель-Авів – Київ;

20 травня Київ – Нью-Йорк;

21 травня Париж – Київ, Київ – Париж.

До слова, авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману – інформації про відновлення сполучення України з іншими країнами немає.

Джерело: МАУ