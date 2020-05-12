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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МАУ анонсувала ще кілька рейсів для евакуації українців – список міст

Авіакомпанія МАУ анонсувала ще кілька рейсів для повернення українців додому.

На кожному з напрямків зафіксовано єдину вартість квитка.

У ціну включені всі податки та збори, а також перевезення одного місця зареєстрованого багажу вагою до 23 кг.

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Реєстрація на рейси здійснюватиметься виключно в аеропорту вильоту і є безкоштовною.

На 12 – 21 травня доступні для бронювання такі напрямки:

  • 12 травня Київ – Бангкок;
  • 13 травня Дубай – Київ, Хургада – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;
  • 19 травня Амстердам – Київ, Київ – Амстердам, Тель-Авів – Київ;
  • 20 травня Київ – Нью-Йорк;
  •  21 травня Париж – Київ, Київ – Париж.

До слова, авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману – інформації про відновлення сполучення України з іншими країнами немає.

Джерело: МАУ

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