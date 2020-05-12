Продажа билетов на авиарейсы с 22 мая вводит людей в заблуждение — Мининфраструктуры

Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь вводят людей в заблуждение — информации о возобновлении сообщения Украины с другими странами нет.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова.

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— Некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Однако, этот факт не значит, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, ведь все решения будет принимать исключительно Кабинет министров, — пояснили в Мининфраструктуры.

Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений.

— О действиях авиакомпании по продаже билетов на 23 мая — такие действия, до принятия решения правительством, являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров, — говорит Герасимова.

Необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair намерена с 1 июля восстановить 40% рейсов, отменили из-за карантина.

Восстановит полеты на 90% маршрутов по Европе.