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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Меморандум о сотрудничестве с МВФ может быть подписан в мае — Шмыгаль

Меморандум о сотрудничестве между Украиной и МВФ может быть подписан уже до конца мая.

Такую надежду выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время первой виртуальной встречи в режиме видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

— Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая, — говорится в сообщении Кабмина.

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Кстати, Международный валютный фонд меняет протокол сотрудничества с Украиной. Теперь Украина будет работать с МВФ не по трехлетней программе распространенного финансирования EFF, а по 18-месячной программе stand by.

Напомним, ранее был прогноз, что Украина может получить $2 млрд от МВФ уже во втором квартале 2020 года.

Источник: Кабмин

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