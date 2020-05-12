Меморандум про співпрацю з МВФ може бути підписаний у травні – Шмигаль

Меморандум про співпрацю між Україною та МВФ може бути підписаний уже до кінця травня.

Таке сподівання висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час першої віртуальної зустрічі у режимі відеоконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

– Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня, – йдеться у повідомленні Урядового порталу.

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До речі, Міжнародний валютний фонд змінює протокол співпраці з Україною. Тепер Україна працюватиме з МВФ не за трирічною програмою поширеного фінансування EFF, а за 18-місячної програмою stand by.

Нагадаємо, раніше був прогноз, що Україна може отримати $2 млрд від МВФ уже у другому кварталі 2020 року.