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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Меморандум про співпрацю з МВФ може бути підписаний у травні – Шмигаль

Меморандум про співпрацю між Україною та МВФ може бути підписаний уже до кінця травня.

Таке сподівання висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час першої віртуальної зустрічі у режимі відеоконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

– Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня, – йдеться у повідомленні Урядового порталу.

Читайте: Розмір допомоги МВФ Україні за короткостроковою програмою залишається колишнім – Мінфін

До речі, Міжнародний валютний фонд змінює протокол співпраці з Україною. Тепер  Україна працюватиме з МВФ не за трирічною програмою поширеного фінансування EFF, а за 18-місячної програмою stand by.

Нагадаємо, раніше був прогноз, що Україна може отримати $2 млрд від МВФ уже у другому кварталі 2020 року.

Джерело: Урядовий портал

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