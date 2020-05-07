Размер помощи МВФ Украине по краткосрочной программе остается прежним — Минфин

МВФ изменил подход к продолжительности программы сотрудничества с Украиной, однако ее размеры остаются неизменными.

— Основная разница между программами заключается в сроке их реализации: stand-by — 1,5 года, EFF — 3 года, — пояснил Минфин Украины.

В то же время переговоры по модальности программы (EFF или stand-by) до сих пор продолжаются, добавили в ведомстве.

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Финализация переговоров с МВФ ожидается на следующей неделе.

Напомним, МВФ сменил протокол сотрудничества с Украиной. Киев будет сотрудничать с фондом не по трехлетней программе распространенного финансирования EFF, а по 18-месячной программе stand by.