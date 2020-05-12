Продаж квитків на авіарейси з 22 травня вводить людей в оману – Мінінфраструктури

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману – інформації про відновлення сполучення України з іншими країнами немає.

Про це заявила прес-секретар Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова.

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– Деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Однак цей факт не означає Україна може відновити авіасполучення з іншими країнами, адже усі рішення ухвалюватиме виключно Кабінет міністрів України, – пояснили у Мінінфраструктури.

Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень.

– Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня — такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів, – каже Герасімова.

Необхідно орієнтуватись на офіційні заяви та рішення уряду.

Нагадаємо, ірландська авіакомпанія Ryanair має намір з 1 липня відновити 40% рейсів, які скасували через карантин.

Відновить польоти на 90% маршрутів по Європі.