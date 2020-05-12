Маски и безналичные расчеты на борту: Ryanair восстанавливает часть рейсов с 1 июля

Ирландская авиакомпания Ryanair намерена с 1 июля восстановить 40% рейсов, которые отменили из-за карантина.

Восстановят полеты на 90% маршрутов по Европе.

Во время полета, экипаж самолета и пассажиры обязаны носить защитные маски на борту. Бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков и напитков в индивидуальной упаковке.

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Все финансовые расчеты на борту будут безналичными, отмечают в компании.

Кроме того, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.

— Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения Covid-19, — заявили в авиакомпании.

Напомним, авиакомпания Ryanair намерена сократить штат на 3 тыс. человек и закрыть несколько баз в Европе.

Программа реструктуризации и потери рабочих мест начнет работать с июля 2020 года.

Источник: Ryanair