Рада вернется к работе в режиме пленарных заседаний 19 мая – нардеп

Верховная Рада Украины может возобновить работу в виде традиционных пленарных заседаний уже 19 мая.

Об этом заявила нардеп фракции Слуга народа Роксолана Пидласа.

— Возвращение с 18 мая означает, что следующая неделя будет пленарная, если мы примем это решение. Пленарные заседания начнутся с 19 мая, — отметила Роксолана Пидласа.

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По ее словам, на ближайшем внеочередном заседании парламентарии планируют поставить ряд вопросов правительству, в частности, речь будет идти о кадровых вопросах — о кандидатурах министров энергетики, культуры и образования.

Напомним, ранее замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук сообщила, что 13 мая на внеочередном пленарном заседании депутаты предлагают рассмотреть 26 вопросов.