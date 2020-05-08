Рада соберется на внеочередное заседание 13 мая — повестка дня

Спикер парламента Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание Рады на среду, 13 мая.

– В связи с требованием 158 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады созвать внеочередное пленарное заседание на 10.00 13 мая 2020 года, — говорится в распоряжении.

В повестке дня заседания — 26 вопросов, которые должны рассмотреть нардепы.

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Среди главных — изменения в Налоговый кодекс, в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, внесение изменений в Регламент Верховной Рады, а также совершенствование порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины.

Они изложены в документе ниже.

Позачергове засідання 13 травня

Ранее заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук сообщила, что 13 мая на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады депутаты предлагают рассмотреть 26 вопросов.