Рада повернеться до роботи у режимі пленарних засідань 19 травня – нардеп

Верховна Рада України може відновити роботу у режимі традиційних пленарних засідань уже 19 травня.

Про це заявила нардеп фракції Слуга народу Роксолана Підласа.

– Повернення з 18 травня означає, що наступний тиждень буде пленарний, якщо ми ухвалимо це рішення. Пленарні засідання почнуться з 19 травня, – зазначила Роксолана Підласа.

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За її словами, на найближчому позачерговому засіданні парламентарії планують поставити низку запитань до уряду, зокрема, йтиметься про кадрові питання – про кандидатури міністрів енергетики, культури та освіти.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук повідомила, що 13 травня на позачерговому пленарному засіданні депутати пропонують розглянути 26 питань.