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Факти / Україна / Суспільство

Рівненська АЕС позапланово відключила енергоблок через монополію однієї компанії

12 травня Рівненська АЕС відключила четвертий блок, хоча лише наприкінці квітня вивела в резерв енергоблок №3.

НАЕК Енергоатом ухвалила таке рішення через збільшення кількості відновлюваної електроенергії на ТЕС, більшість з яких належить одному олігарху. Водночас теплова енергія дорожче атомної, що відображається на тарифах.

– 12 травня о 01.38 Рівненська АЕС відключила від енергосистеми блок №4, – йдеться у повідомленні НАЕК Енергоатом.

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Водночас 11 травня о 23.09 Запорізька АЕС вивела з резерву блок №2 і підключила його до енергосистеми країни. Станом на 12 травня 2020 року в Україні працюють 10 з 15 енергоблоків чотирьох атомних електростанцій, які працюють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через зупинку енергоблоків АЕС ДБР відкрило кримінальне провадження.

Джерело: Енергоатом

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