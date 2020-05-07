Скандал с остановкой блоков АЭС: ГБР открыло уголовное дело

Министерство энергетики и защиты окружающей среды обновило прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергосистемы Украины на 2020 год, которым предусмотрено снижением мощностей энергоблоков государственных атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний. В ГБР видят в этом возможные неправомерные действия, поэтому начато расследование.

— В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам государственного бюджета и банкротству объекта государственной собственности, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства, — отмечают в ГБР.

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Напомним, экс-нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко заявил, что в Украине могут остановить три энергоблока АЭС мощностью 3 000 МВт и уменьшить производство электроэнергии еще на пяти блоках. По его словам, такое решение инициирует и.о. министра энергетики Ольга Буславець.

В свою очередь заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский (фракция Слуга народа) заявил, что настоящая задача, которую решает Буславець — “сжечь значительные запасы угля, которые накопились в стране, и загрузить этим углем тепловые электростанции”.