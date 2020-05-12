Сколько и какого вооружения закупит Минобороны в 2020 году (СПИСОК)

Министерство обороны Украины определило, какое вооружение приобретут за бюджетные средства в 2020 году.

Планируется потратить 22 млрд грн на закупки.

Еще 1,1 млрд грн и 251 млн грн потратят на две секретные программы, данные о которых не раскрывают.

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По государственному оборонному заказу выполняется 22 опытно-конструкторские работы. Две из них находятся на этапе государственных испытаний.

По направлениям средства распределены следующим образом:

закупка и модернизация ОВТ — 1,1 млрд млн;;

закупка военной техники по контрактам, заключенным под госгарантии — 1,6 млрд млн;

проведения исследований — 1,2 млрд млн;

создание ЕАСУ ВСУ — 304 млн;

создание информационной инфраструктуры МОУ — 50 млн;

ремонт и модернизация фрегата Гетман Сагайдачный — 436 млн;

обеспечение развития систем связи — 783 млн;

закупка техники в соответствии с контрактами заключенными под госгарантии — 278 млн;

капитальный ремонт ОВТ — 4 млн;

восстановление ОВТ по контрактам под госгарантии — 2,4 млн;

обеспечение охраны гостайны — 24 млн;

создание производства боеприпасов на фондах Минобороны — 300 млн;

погашение кредиторской задолженности — 118 млн.

Количество вооружения и военной техники, требует восстановления — 18,2 тыс. единиц.

Как писали Факты ICTV, четыре танка Т-64 и два Т-72 передал в Вооруженные силы Украины Львовский бронетанковый завод.

Модернизированные Т-64БВ и Т-72 поехали в механизированные бригады.

Источник: Ukrainian Military Pages