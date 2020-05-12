Сколько и какого вооружения закупит Минобороны в 2020 году (СПИСОК)

Министерство обороны Украины определило, какое вооружение приобретут за бюджетные средства в 2020 году.
Планируется потратить 22 млрд грн на закупки.
Еще 1,1 млрд грн и 251 млн грн потратят на две секретные программы, данные о которых не раскрывают.
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По государственному оборонному заказу выполняется 22 опытно-конструкторские работы. Две из них находятся на этапе государственных испытаний.
По направлениям средства распределены следующим образом:
- закупка и модернизация ОВТ — 1,1 млрд млн;;
- закупка военной техники по контрактам, заключенным под госгарантии — 1,6 млрд млн;
- проведения исследований — 1,2 млрд млн;
- создание ЕАСУ ВСУ — 304 млн;
- создание информационной инфраструктуры МОУ — 50 млн;
- ремонт и модернизация фрегата Гетман Сагайдачный — 436 млн;
- обеспечение развития систем связи — 783 млн;
- закупка техники в соответствии с контрактами заключенными под госгарантии — 278 млн;
- капитальный ремонт ОВТ — 4 млн;
- восстановление ОВТ по контрактам под госгарантии — 2,4 млн;
- обеспечение охраны гостайны — 24 млн;
- создание производства боеприпасов на фондах Минобороны — 300 млн;
- погашение кредиторской задолженности — 118 млн.
Количество вооружения и военной техники, требует восстановления — 18,2 тыс. единиц.
Как писали Факты ICTV, четыре танка Т-64 и два Т-72 передал в Вооруженные силы Украины Львовский бронетанковый завод.
Модернизированные Т-64БВ и Т-72 поехали в механизированные бригады.
Источник: Ukrainian Military Pages