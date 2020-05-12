PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Сколько и какого вооружения закупит Минобороны в 2020 году (СПИСОК)

Министерство обороны Украины определило, какое вооружение приобретут за бюджетные средства в 2020 году.

Планируется потратить 22 млрд грн на закупки.

Еще 1,1 млрд грн и 251 млн грн потратят на две секретные программы, данные о которых не раскрывают.

Читайте: В Украине испытывают ракеты Тайфун-1 для реактивной системы Град

По государственному оборонному заказу выполняется 22 опытно-конструкторские работы. Две из них находятся на этапе государственных испытаний.

По направлениям средства распределены следующим образом:

  • закупка и модернизация ОВТ — 1,1 млрд млн;;
  • закупка военной техники по контрактам, заключенным под госгарантии — 1,6 млрд млн;
  • проведения исследований — 1,2 млрд млн;
  • создание ЕАСУ ВСУ — 304 млн;
  • создание информационной инфраструктуры МОУ — 50 млн;
  • ремонт и модернизация фрегата Гетман Сагайдачный — 436 млн;
  • обеспечение развития систем связи — 783 млн;
  • закупка техники в соответствии с контрактами заключенными под госгарантии — 278 млн;
  • капитальный ремонт ОВТ — 4 млн;
  • восстановление ОВТ по контрактам под госгарантии — 2,4 млн;
  • обеспечение охраны гостайны — 24 млн;
  • создание производства боеприпасов на фондах Минобороны — 300 млн;
  • погашение кредиторской задолженности — 118 млн.

Количество вооружения и военной техники, требует восстановления — 18,2 тыс. единиц.

Сколько и какого вооружения закупит Минобороны в 2020 году (СПИСОК)

Как писали Факты ICTV, четыре танка Т-64 и два Т-72 передал в Вооруженные силы Украины Львовский бронетанковый завод.

Модернизированные Т-64БВ и Т-72 поехали в механизированные бригады.

Источник: Ukrainian Military Pages

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка