Скільки й якого озброєння закупить Міноборони в 2020 році (СПИСОК)

Міністерство оборони України визначило, яке озброєння придбають за бюджетні кошти у 2020 році.

Планується витратити 22 млрд грн на закупки.

Ще 1,1 млрд грн та 251 млн грн витратять на дві секретні програми, дані про яких не розкривають.

Читайте: В Україні випробовують ракети Тайфун-1 для реактивної системи Град

За державним оборонним замовленням виконується 22 дослідно-конструкторські роботи. Дві з них перебувають на етапі державних випробувань.

За напрямками кошти розподілені наступним чином:

закупівля й модернізація ОВТ – 1,1 млрд млн;;

закупівля військової техніки за контрактами, укладеними під держгарантії – 1,6 млрд млн;

проведення досліджень – 1 216 млн;

створення ЄАСУ ЗСУ – 304 млн;

створення інформаційної інфраструктури МОУ – 50 млн;

ремонт та модернізація фрегата Гетьман Сагайдачний – 436 млн;

забезпечення розвитку системи зв’язку – 783 млн;

закупівля техніки зв’язку відповідно до контрактів укладених під держгарантії – 278 млн;

капітальний ремонт ОВТ – 4 млн;

відновлення ОВТ за контрактами під держгарантії – 2,4 млн;

забезпечення охорони держтаємниці – 24 млн;

створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони – 300 млн;

погашення кредиторської заборгованості – 118 млн.

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує відновлення – 18,2 тис. одиниць.

Як писали Факти ICTV, чотири танки Т-64 та два Т-72 передав до Збройних сил України Львівський бронетанковий завод.

Модернізовані Т-64БВ та Т-72 поїхали у механізовані бригади.

Джерело: Ukrainian Military Pages