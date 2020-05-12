Скільки й якого озброєння закупить Міноборони в 2020 році (СПИСОК)

Міністерство оборони України визначило, яке озброєння придбають за бюджетні кошти у 2020 році.
Планується витратити 22 млрд грн на закупки.
Ще 1,1 млрд грн та 251 млн грн витратять на дві секретні програми, дані про яких не розкривають.
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За державним оборонним замовленням виконується 22 дослідно-конструкторські роботи. Дві з них перебувають на етапі державних випробувань.
За напрямками кошти розподілені наступним чином:
- закупівля й модернізація ОВТ – 1,1 млрд млн;;
- закупівля військової техніки за контрактами, укладеними під держгарантії – 1,6 млрд млн;
- проведення досліджень – 1 216 млн;
- створення ЄАСУ ЗСУ – 304 млн;
- створення інформаційної інфраструктури МОУ – 50 млн;
- ремонт та модернізація фрегата Гетьман Сагайдачний – 436 млн;
- забезпечення розвитку системи зв’язку – 783 млн;
- закупівля техніки зв’язку відповідно до контрактів укладених під держгарантії – 278 млн;
- капітальний ремонт ОВТ – 4 млн;
- відновлення ОВТ за контрактами під держгарантії – 2,4 млн;
- забезпечення охорони держтаємниці – 24 млн;
- створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони – 300 млн;
- погашення кредиторської заборгованості – 118 млн.
Кількість озброєння та військової техніки, що потребує відновлення – 18,2 тис. одиниць.
Як писали Факти ICTV, чотири танки Т-64 та два Т-72 передав до Збройних сил України Львівський бронетанковий завод.
Модернізовані Т-64БВ та Т-72 поїхали у механізовані бригади.
Джерело: Ukrainian Military Pages