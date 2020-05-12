Слуга народа и Оппозиционная платформа — За жизнь лидируют в рейтингах политических партий

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 2-6 мая 2020 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: партия действующего президента Украины Слуга народа (30,3%), Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,9%), Европейская солидарность Петра Порошенко (14,8%) и ВО Батькивщина Юлии Тимошенко (12,3%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, Партия Шария (3,7%), Голос под руководством сменившей Святослава Вакарчука Киры Рудык (3,4%), Сила и честь Игоря Смешко (3,1%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%), Гражданская позиция Анатолия Гриценко (2,3%), ВО Свобода Олега Тягнибока (2,3%), Национальный корпус Андрея Билецкого (1,7%), Оппозиционный блок Бориса Колесникова (1,6%) и Самопомощь под руководством Оксаны Сыроид (1,2%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в парламент.

Результаты исследования представлены в таблице.

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Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) 2-6 мая 2020 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,006 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.

Напомним, ранее мы писали, что лидером по доверию украинцев среди политиков является президент Владимир Зеленский. Согласно опросу социологической группы Рейтинг, главе государства доверяют 59% украинцев. Недоверие президенту выразили 32% граждан.