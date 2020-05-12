Слуга народу і Опозиційна платформа – За життя лідирують у рейтингах політичних партій

За результатами всеукраїнського опитування громадської думки, яке було проведене 2-6 травня 2020 року, якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, найбільші шанси на потрапляння в наступний склад українського парламенту отримали б такі партії: партія чинного президента України Слуга народу (30,3 %), Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка, Вадима Рабиновича і Віктора Медведчука (15,9%), Європейська солідарність Петра Порошенка (14,8%) і ВО Батьківщина Юлії Тимошенко (12,3%).

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія).

Інші політичні партії, зокрема, Партія Шарія (3,7%), Голос під керівництвом Кіри Рудик (3,4%), Сила і честь Ігоря Смешка (3,1%), Радикальна партія Олега Ляшка (2, 9%), Громадянська позиція Анатолія Гриценка (2,3%), ВО Свобода Олега Тягнибока (2,3%), Національний корпус Андрія Білецького (1,7%), Опозиційний блок Бориса Колесникова (1,6%) та Самопоміч під керівництвом Оксани Сироїд (1,2%) мають суттєво менші шанси на проходження в парламент.

Результати дослідження представлені в таблиці.

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Опитування проводилося на території України міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгія) 2-6 травня 2020 року. Метод опитування – телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Загальна кількість респондентів – 2,006 осіб. Ймовірна похибка – 2,2%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідером за довірою українців серед політиків є президент Володимир Зеленський. Згідно з опитування Соціологічної групи Рейтинг, главі держави довіряють 59% українців. Недовіру президенту висловили 32% громадян.