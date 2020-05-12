В Украине более 3 тыс. медиков заболели коронавирусом

С начала пандемии коронавируса Covid-19 в Украине заразились 3 114 медицинских работников.

Из-за осложнений от вируса умерли 23 медики, а 858 уже выздоровели.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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всего на амбулаторном лечении — 2 431 медик;

нуждались в госпитализации — 533 медики;

нуждались в подключении к аппарату ИВЛ — 17 медиков.

По состоянию на 12 мая часть медработников среди общего количества инфицированных Covid-19 в Украине составляет более 19%.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский заверили, что украинские медики получат надбавки за больных Covid-19 без задержек, поскольку этим займется НСЗУ.