PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине более 3 тыс. медиков заболели коронавирусом

С начала пандемии коронавируса Covid-19 в Украине заразились 3 114 медицинских работников.

Из-за осложнений от вируса умерли 23 медики, а 858 уже выздоровели.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

  • всего на амбулаторном лечении — 2 431 медик;
  • нуждались в госпитализации — 533 медики;
  • нуждались в подключении к аппарату ИВЛ — 17 медиков.

По состоянию на 12 мая часть медработников среди общего количества инфицированных Covid-19 в Украине составляет более 19%.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский заверили, что украинские медики получат надбавки за больных Covid-19 без задержек, поскольку этим займется НСЗУ.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка