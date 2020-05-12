В Україні понад 3 тис. медиків захворіли на коронавірус

З початку пандемії коронавірусу Covid-19 в Україні заразилися 3 114 медичних працівників.
Через ускладнення від вірусу померли 23 медики, а 858 вже одужали.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.
Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях
- усього на амбулаторному лікуванні – 2 431 медик;
- потребували госпіталізації – 533 медики;
- потребували підключення до апарату ШВЛ – 17 медиків.
Станом на 12 травня частка медпрацівників серед загальної кількості інфікованих Covid-19 в Україні складає понад 19%.
Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський запевнили, що українські медики отримають надбавки за хворих на Covid-19 без затримок, оскільки цим займеться НСЗУ.