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Факти / Україна / Суспільство

В Україні понад 3 тис. медиків захворіли на коронавірус

З початку пандемії коронавірусу Covid-19 в Україні заразилися 3 114 медичних працівників.

Через ускладнення від вірусу померли 23 медики, а 858 вже одужали.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

  • усього на амбулаторному лікуванні – 2 431 медик;
  • потребували госпіталізації – 533 медики;
  • потребували підключення до апарату ШВЛ – 17 медиків.

Станом на 12 травня частка медпрацівників серед загальної кількості інфікованих Covid-19 в Україні складає понад 19%.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський запевнили, що українські медики отримають надбавки за хворих на Covid-19 без затримок, оскільки цим займеться  НСЗУ.

Фото: Dreamstime

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