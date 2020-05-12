Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый уволил с должности своего заместителя Виталия Свичинского.
По словам Куцого, Свичинский отвечал за социальное и медицинское направление, однако с поставленными задачами он не справился.
— Последней каплей стали задержки с доплатами медикам скорой. Госслужащий знал об этом, но не сделал достаточных действий, чтобы решить проблему, — сказал Куцый.
Председатель Одесской ОГА также отметил, что на прошлой неделе он предупреждал об ответственности за халатное отношение к работе.
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Решение было принято в пятницу, но Свичинский попросил отложить освобождение до вторника, чтобы получить все расчеты.
— Я не сторонник скандалов, поэтому дал ему уволиться без унижений и позора, — отметил Куцый.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил главам ОГА решить вопрос с задолженностью перед медиками.
Источник: maksymkutsyi