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Факти / Україна / Політика

Заступника голови Одеської ОДА звільнили за затримку доплат медикам

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций звільнив із посади свого заступника Віталія Свічинського.

За словами Куцого, Свічинський відповідав за соціальний та медичний напрям, однак з поставленими завданнями він не впорався.

– Останньою краплею стали затримки із доплатами медикам швидкої. Держслужбовець знав про це, але не вчинив достатніх дій, аби вирішити проблему, – сказав Куций.

Голова Одеської ОДА також зазначив, що минулого тижня він попереджав про відповідальність за недбале ставлення до роботи.

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Рішення було прийняте в п’ятницю, але Свічинський попросив відкласти звільнення до вівторка, щоб отримати всі розрахунки.

– Я не прибічник скандалів, тому дав йому звільнитися без принижень і ганьби, – зауважив Куций.

Нагадаємо, раніше президнт України Володимир Зеленський доручив главам ОДА вирішити питання із заборгованістю перед медиками.

Джерело: maksymkutsyi

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