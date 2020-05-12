Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций звільнив із посади свого заступника Віталія Свічинського.
За словами Куцого, Свічинський відповідав за соціальний та медичний напрям, однак з поставленими завданнями він не впорався.
– Останньою краплею стали затримки із доплатами медикам швидкої. Держслужбовець знав про це, але не вчинив достатніх дій, аби вирішити проблему, – сказав Куций.
Голова Одеської ОДА також зазначив, що минулого тижня він попереджав про відповідальність за недбале ставлення до роботи.
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Рішення було прийняте в п’ятницю, але Свічинський попросив відкласти звільнення до вівторка, щоб отримати всі розрахунки.
– Я не прибічник скандалів, тому дав йому звільнитися без принижень і ганьби, – зауважив Куций.
Нагадаємо, раніше президнт України Володимир Зеленський доручив главам ОДА вирішити питання із заборгованістю перед медиками.
Джерело: maksymkutsyi