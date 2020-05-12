Слив данных пользователей в Telegram не связан с приложением Дія — Федоров

В Украине появился телеграм-бот Ua Baza BOT, который обьявил о продаже данных прав украинцев, сообщили пользователи социальных сетей.

“Слитые” данные не имеют отношения к приложению Дія, заверил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, система Дія не имеет базы данных и не накапливает информацию о пользователях.

— Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает Дія, — написал Федоров.

Министр объяснил, что телеграм-бот Ua Baza BOT обнародовал старые базы данных, которые давно доступны в скрытой сети даркнет.

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— В частности, речь идет о базе данных ПриватБанка, а также других частных (негосударственных) базах данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin, — отметил Федоров.

Служба безопасности Украины начала следственные действия по инциденту, добавил министр.

К слову, Факты ICTV вместе с генеральным директором Правозащитной лиги, адвокатом Александром Малюком разобрали, безопасно ли хранить свои данные в приложении Дія.