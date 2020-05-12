Злиття даних користувачів у Telegram не пов’язане із додатком Дія – Федоров

В Україні з’явився телеграм-бот Ua Baza BOT, який оголосив про продаж даних прав українців, повідомили користувачі соціальних мереж.

“Злиті” дані не мають відношення до додатку Дія, запевнив віце-прем’єр міністр, міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, система Дія не має бази даних і не накопичує інформацію про користувачів.

– По-друге, кількість інформації, яка доступна в зазначеному боті набагато, в десятки, а то і сотні разів, перевищує ту, з якою працює Дія, – написав Федоров.

Міністр пояснив, що телеграм-бот Ua Baza BOT оприлюднив старі бази даних, які давно доступні в прихованій мережі даркнет.

Читайте: З додатком Дія до держорганів можна без паспорта

– Зокрема, мова йде про базу даних ПриватБанку, а також інших приватних (недержавних) базах даних. Наприклад, у боті доступні паролі від ВКонтакте, Linkedin, – зазначив Федоров.

Служба безпеки України розпочала слідчі дії щодо інциденту, додав міністр.

До слова, Факти ICTV разом з генеральним директором Правозахисної ліги, адвокатом Олександром Малюком розібрали, чи безпечно зберігати свої дані у додатку Дія.