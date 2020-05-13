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Факты / Украина / Общество

300% выплаты медикам за апрель должны начаться на этой неделе — Степанов

Надбавку медикам, борющимся с коронавирусом, в размере 300% за март уже выплатили большинство областей.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за апрель дополнительные выплаты начнут начислять медработникам на этой неделе.

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— Вчера состоялось селекторное совещание под председательством президента с участием премьера, руководителя Офиса президента и глав областных администраций. Темой были выплаты 300% надбавки медикам. У нас есть две части: выплаты за март и за апрель. Что касается марта: большинство областей уже выплатило в полном объеме согласно предоставленным ими справкам. При выплатах возникли некоторые бюрократичные коллизии, которые требуют урегулирования,- сказал Максим Степанов.

Также он добавил, что в связи с поздним принятием изменений в государственный бюджет, выплаты за апрель затянулись. Национальная служба здоровья Украины получила все средства и в настоящее время длится процесс заключения договоров с больницами.

Напомним, что Минздрав Украины будет инициировать внесение изменений в госбюджет для увеличения зарплат медицинским работникам с 1 июля.

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