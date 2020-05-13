300% виплати медикам за квітень мають початися цього тижня – Степанов

Надбавку медикам, які ведуть боротьбу з коронавірусом, у розмірі 300% за березень вже виплатили більшість областей.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, за квітень додаткові виплати почнуть нараховувати медпрацівникам цього тижня.

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– Вчора відбулася селекторна нарада під головуванням президента за участю прем’єра, керівника Офісу президента і голів обласних адміністрацій. Темою були виплати 300% надбавки медикам. У нас є дві частини: виплати за березень та за квітень. Щодо березня: більшість областей вже виплатили у повному обсязі згідно з наданими ними довідками. Проте виникли деякі бюрократичні колізії, які вимагають врегулювання, – сказав Максим Степанов.

Також він додав, що у зв’язку з пізнім ухваленням змін до державного бюджету, виплати за квітень затягнулися. Національна служба здоров’я України отримала всі кошти і зараз триває процес укладання договорів з лікарнями.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме внесення змін до держбюджету для збільшення зарплат медичним працівникам з 1 липня.