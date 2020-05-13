По состоянию на 9.00 13 мая в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава.
— По состоянию на 9.00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 439 летальных, 3 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.
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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 628 случаев;
- Волынская область — 510 случаев;
- Днепропетровская область — 773 случая;
- Донецкая область — 102 случая;
- Житомирская область — 530 случаев;
- Закарпатская область — 764 случая;
- Запорожская область — 331 случай;
- Ивано-Франковская область — 1144 случая;
- Кировоградская область — 428 случаев;
- г. Киев — 1960 случаев;
- Киевская область — 1049 случаев;
- Львовская область — 870 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 225 случаев;
- Одесская область — 680 случаев;
- Полтавская область — 257 случаев;
- Ровенская область — 1045 случаев;
- Сумская область — 157 случаев;
- Тернопольская область — 1028 случаев;
- Харьковская область — 672 случая;
- Херсонская область — 165 случаев;
- Хмельницкая область — 196 случаев;
- Черновицкая область — 2444 случая;
- Черкасская область — 346 случаев;
- Черниговская область — 79 случаев.
Напомним, карантин в Украине действует до 22 мая, однако правительство может продлить его.
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