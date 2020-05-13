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Факты / Украина

402 за сутки: в Украине количество больных Covid-19 возросло до 16 425 человек

По состоянию на 9.00 13 мая в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

— По состоянию на 9.00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 439 летальных, 3 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.

Читайте: Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 13 мая

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 628 случаев;
  • Волынская область — 510 случаев;
  • Днепропетровская область — 773 случая;
  • Донецкая область — 102 случая;
  • Житомирская область — 530 случаев;
  • Закарпатская область — 764 случая;
  • Запорожская область — 331 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1144 случая;
  • Кировоградская область — 428 случаев;
  • г. Киев — 1960 случаев;
  • Киевская область — 1049 случаев;
  • Львовская область — 870 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 225 случаев;
  • Одесская область — 680 случаев;
  • Полтавская область — 257 случаев;
  • Ровенская область — 1045 случаев;
  • Сумская область — 157 случаев;
  • Тернопольская область — 1028 случаев;
  • Харьковская область — 672 случая;
  • Херсонская область — 165 случаев;
  • Хмельницкая область — 196 случаев;
  • Черновицкая область — 2444 случая;
  • Черкасская область — 346 случаев;
  • Черниговская область — 79 случаев.

Напомним, карантин в Украине действует до 22 мая, однако правительство может продлить его.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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