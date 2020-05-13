Станом на 9.00 13 травня в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної інфекції.
Про це свідчить статистика МОЗ.
– Станом на 9.00 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 439 летальних, 3 716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 628 випадків;
- Волинська область — 510 випадків;
- Дніпропетровська область — 773 випадки;
- Донецька область — 102 випадки;
- Житомирська область — 530 випадків;
- Закарпатська область — 764 випадки;
- Запорізька область — 331 випадок;
- Івано-Франківська область — 1144 випадки;
- Кіровоградська область — 428 випадків;
- м. Київ — 1960 випадків;
- Київська область — 1049 випадків;
- Львівська область — 870 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 225 випадків;
- Одеська область — 680 випадків;
- Полтавська область — 257 випадків;
- Рівненська область — 1045 випадків;
- Сумська область — 157 випадків;
- Тернопільська область — 1028 випадків;
- Харківська область — 672 випадки;
- Херсонська область — 165 випадків;
- Хмельницька область — 196 випадків;
- Чернівецька область — 2444 випадки;
- Черкаська область — 346 випадків;
- Чернігівська область — 79 випадків.
Нагадаємо, карантинні обмеження в Україні діють до 22 травня, однак уряд може продовжити їх.
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