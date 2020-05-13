PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин создал центр по трансформации угольных регионов

В Украине создали Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 13 мая.

— Трансформация угольных регионов обеспечит диверсификацию экономики таких регионов, а также поспособствует повышению эффективности работы государственных шахт, — отметил Денис Шмыгаль.

Читайте: Кабмин увеличил список аграриев, которые получат частичную компенсацию процентной ставки

По словам Шмыгаля, в штаб созданного центра войдут профильные чиновники, главы облгосадминистраций, нардепы, представители угледобывающих предприятий, профсоюзов и ассоциаций органов местного самоуправления.

К поддержке подобных проектов готовы подключиться и партнеры из ЕС, уточнил премьер.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин готов повторно подать в Верховную Раду Украины доработанную программу действий.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка