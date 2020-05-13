Кабмин создал центр по трансформации угольных регионов

В Украине создали Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 13 мая.
— Трансформация угольных регионов обеспечит диверсификацию экономики таких регионов, а также поспособствует повышению эффективности работы государственных шахт, — отметил Денис Шмыгаль.
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По словам Шмыгаля, в штаб созданного центра войдут профильные чиновники, главы облгосадминистраций, нардепы, представители угледобывающих предприятий, профсоюзов и ассоциаций органов местного самоуправления.
К поддержке подобных проектов готовы подключиться и партнеры из ЕС, уточнил премьер.
Напомним, ранее мы писали, что Кабмин готов повторно подать в Верховную Раду Украины доработанную программу действий.