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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин увеличил список аграриев, которые получат частичную компенсацию процентной ставки

Правительство расширило список аграрных компаний, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 13 мая.

Предполагается, что для реализации этих целей будет направлено 1,2 млрд грн бюджетных средств.

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— Это решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на агропромышленные предприятия. Как следствие, аграрии смогут за счет уменьшения затрат на производство, снизить стоимость продукции, — говорит Шмыгаль.

Напомним, с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления ограничений, но это еще не будет отмены карантина.

Источник: Кабмин

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