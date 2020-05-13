Правительство готово повторно подать программу действий в Раду — Шмыгаль

Кабмин готов предоставить Верховной Раде Украины доработанную программу действий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 мая.

— Программа действий правительства совместно с профильными комитетами доработана, фактически готовим ее к подаче на профильный комитет повторно, — отметил Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, программа действий Кабмина — это документ, к которому предусматривается план действий, он включает сроки, меры и конкретные показатели.

Напомним, ранее мы писали, что в Программе деятельности Кабмина меры по преодолению коронавируса и поддержка населения определены как краткосрочные приоритеты.