PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Правительство готово повторно подать программу действий в Раду — Шмыгаль

Кабмин готов предоставить Верховной Раде Украины доработанную программу действий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 мая.

— Программа действий правительства совместно с профильными комитетами доработана, фактически готовим ее к подаче на профильный комитет повторно, — отметил Денис Шмыгаль.

Читайте: Кабмин увеличил список аграриев, которые получат частичную компенсацию процентной ставки

По словам Шмыгаля, программа действий Кабмина — это документ, к которому предусматривается план действий, он включает сроки, меры и конкретные показатели.

Напомним, ранее мы писали, что в Программе деятельности Кабмина меры по преодолению коронавируса и поддержка населения определены как краткосрочные приоритеты.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх