Кабмін створив центр з трансформації вугільних регіонів

В Україні створили Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 13 травня.

– Трансформація вугільних регіонів має забезпечити диверсифікацію економіки таких регіонів, а також посприяти підвищенню ефективності роботи державних шахт, – зазначив Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, до штабу створеного центру увійдуть профільні урядовці, голови облдержадміністрацій, нардепи, представники вугледобувних підприємств, профспілок та асоціацій органів місцевого самоврядування.

До підтримки схожих проектів готові долучатися і партнери із ЄС, уточнив прем’єр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін готовий повторно подати до Верховної Ради України доопрацьовану програму дій.