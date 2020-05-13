Карантин в Киеве: правила работы стоматологий

Стоматологические клиники во время противоэпидемических ограничений будут работать в особом режиме.

Прием пациентов осуществляется только по предварительной записи и с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 15 минут, чтобы они не контактировали между собой.

Между местами предоставляемых услуг должна быть дистанция не менее 1,5 м.

За день до приема, пациента спрашивают о состоянии его здоровья, в частности признаках респираторных заболеваний.

Если такие признаки имеются или пациент контактировал с больными Covid-19 в течение последних 14 дней, оказание плановой помощи откладывается.

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Работники клиники должны иметь респираторы класса защиты FFP2/FFP3 (без клапана) или хирургической маски, герметичные защитные очки, сплошные защитные щитки для лица и одноразовые перчатки.

Средства защиты должны быть куплены заранее, минимум на 5 дней вперед. Стоматологам запрещено покидать кабинет в средствах индивидуальной защиты, бывшие в эксплуатации во время приема.

На входах должны быть расположены дозаторы с антисептиком и санитарный контроль для посетителей.

Клиенты в масках должны ожидать свою очередь вне помещения — где есть маркировка расстоянии в 1,5 м.

Внутрь допускаются посетители из расчета не более 1 человека на 10 м².

На сайтах стоматологии должна быть информация о новых правилах приема. Каждые два часа в помещение должно происходить дезинфекция.

В помещениях, где оказывалась медицинская помощь нужно убирать после каждого клиента и дезинфицировать средства индивидуальной защиты многократного использования.

Рекламные брошюры, журналы, другие полиграфические материалы и/или игрушки должны быть недоступными для пациентов.

Напомним, 11 мая в Украине заработали ослабления карантинных ограничений, которые определил Кабинет министров в постановлении №343.

В этот день часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

В частности, разрешено ходить в парки, скверы, зоны отдыха, а также на детские и спортивные площадки.