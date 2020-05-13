Карантин у Києві: правила роботи стоматологій

Стоматологічні клініки під час протиепідемічних обмежень працюватимуть в особливому режимі.

Прийом пацієнтів здійснюється тільки за попереднім записом і з дотриманням часового інтервалу між відвідувачами не менше 15 хвилин, аби вони не контактували між собою.

Між місцями надання послуг має бути дистанція не менше 1,5 м.

За день до прийому, пацієнта запитують про стан його здоров’я, зокрема ознаках респіраторних захворювань.

Якщо такі ознаки наявні або пацієнт контактував із хворими на Covid-19 протягом останніх 14 днів, надання планової допомоги відкладається.

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Працівники клініки повинні мати респіратори класу захисту FFP2/FFP3 (без клапану) або хірургічної маски, герметичні захисні окуляри, суцільні захисні щитки для обличчя та одноразові рукавички.

Засоби захисту повинні бути куплені заздалегідь, мінімум на 5 змін вперед. Стоматологам заборонено покидати кабінет у засобах індивідуального захисту, що використовувались під час прийому.

На входах мають бути розташовані дозатори з антисептиком та санітарний контроль для відвідувачів.

Клієнти в масках повинні очікувати своєї черги поза межами приміщень – де є маркування відстані у 1,5 м.

Всередину допускаються відвідувачі із розрахунку не більше 1 особи на 10 м².

На сайтах стоматологій повинна бути інформація про нові правила прийому. Щодві години у приміщення має відбуватися дезінфекція.

У приміщеннях, де надавалась медична допомога потрібно прибирати після кожного клієнта та дезінфікувати засоби індивідуального захисту багаторазового використання.

Рекламні брошури, журнали, інші поліграфічні матеріали та/або іграшки мають бути недоступними для пацієнтів.

Нагадаємо, 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень, які визначив Кабінет міністрів у постанові №343.

Цього дня частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Зокрема, дозволено ходити у парки, сквери, зони відпочинку, а також на дитячі та спортивні майданчики.