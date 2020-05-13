Второй этап ослабления карантина может начаться 22 мая

С 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления ограничений, но это еще не будет отмены карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 мая.

— С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабление — бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным, говорит Шмыгаль.

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— Сегодня есть рекордное количество тех, кто выздоровел — 343 человека, впервые такой показатель высок. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика — это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса, — добавил Шмыгаль.

Напомним, карантин в Украине действует до 22 мая, однако правительство может продлить его.

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