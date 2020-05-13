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Факти / Україна

Кличко запропонує Кабміну відкрити метро в Києві з 25 травня

Мер Києва Віталій Кличко звернеться до уряду з пропозицією відкрити метро в Києві з 25 травня.

Про це він повідомив під час брифінгу.

– Я звертаюсь до уряду – після 22 травня, а точніше – з 25 травня (бо 22 – це п’ятниця, а потім два вихідних), дозволити відновити роботу метро в столиці.

Він додав, що влада зважатиме на ситуацію із розповсюдженням вірусу і сподівається, що вона не погіршиться.

Віталій Кличко також зазначив, оскільки все більше людей повертаються до роботи, то в місті відбувається колапс.

Він додав, що жодних спецперепусток для проїзду в метрополітені не буде. Метро повинне відкритися в звичайному режимі.

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