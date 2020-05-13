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Факты / Украина

В Киеве уменьшилось количество новых случаев Covid-19, за сутки заболели 30 человек

В Киеве за сутки еще 30 человек заболели коронавирусом. По состоянию на 13 мая 2020 года в столице подтвердили 1 960 случаев Covid-19.

Всего выздоровели 169 пациентов, умерли — 40.

За сутки заболели:

  • семь женщин в возрасте от 21 до 82 лет;
  • девять мужчин от 39 до 81 года;
  • три девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и один мальчик, которому 13 лет.

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В больницы столицы госпитализировали пять пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, по состоянию на 13 мая коронавирусом в Украине заболели 16 425 человек, умерли 439 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 3 716.

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